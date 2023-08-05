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ВПС США та Болгарії розпочали спільні навчання

Цілями навчань є досягнення оперативної сумісності.

ВПС США та Болгарії розпочали спільні навчання
Фото: bgflags.com

Військово-повітряні сили Болгарії та США розпочали спільні навчання Thracian Summer 2023, що триватимуть до 20 серпня.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

У міністерстві зазначили, що вже понад 15 років спільні навчання сприяють накопиченню ВПС та Силами спеціальних операцій досвіду взаємодії у міжнародному середовищі. Участь у Thracian Summer 2023 беруть сили ВПС Болгарії, Об'єднаного командування спеціальних операцій та з'єднань ВПС США в Європі.

"Цілями навчання є вдосконалення процедур всебічного тилового забезпечення та підтримки ВПС, досягнення оперативної сумісності, а також підвищення теоретичної та тактико-спеціальної підготовки зенітно-ракетних підрозділів", — зазначили в міністерстві.

Навчання передбачають розгортання вантажів на парашуті, а також денні та нічні стрибки з парашутом. Учасники проведуть тренування з евакуації поранених.

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Нагадаємо, що Збройні сили Литви розпочинають військові навчання у рамках перевірки бойової готовності.

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