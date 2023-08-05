Паводкові води від тайфуну “Доксурі” затопили ферми та міста на північному сході Китаю, рятувальні служби борються з наслідками одного з найсильніших штормів за останні роки у країні. За останніми даними, унаслідок негоди загинуло щонайменше 20 людей.

Про це пише Reuters.

Майже 15 000 жителів виселили з міста Шулан у провінції Цзілінь, де вирощують кукурудзу. Там одна людина загинула, а ще четверо зникли безвісти.

З 1 серпня в Шулані безперервно йшов дощ, у деяких районах випало 489 мм опадів, що в п’ять разів перевищує попередній рекорд. У всьому місту впали мости та пошкоджено дороги.

Рекордні дощі випали наприкінці липня, коли залишки тайфуну просунулися вглиб країни, завдавши удару по північному Китаю та спричинивши масштабні повені.

Станом на ранок суботи близько 1,54 мільйона людей були евакуйовані з зон ризику в провінції Хебей на півночі Китаю. У Пекіні міська влада в суботу попередила про провали та селеві потоки на околицях столиці.

У суботу рівень води в Чжоучжоу на південний захід від Пекіна почав падати, пошуково-рятувальні роботи та роботи з дренажу від повеней тривають у найбільш постраждалому місті провінції Хебей. Близько 100 000 людей − шоста частина населення − були евакуйовані.

Фото: EPA/UPG

Вода досягла попереджувального рівня і продовжувала підвищуватися на річці Мулінг у північно-східній провінції Хейлунцзян на північному сході КНР.

Зазначимо, повінь може відступити у Хебеї протягом місяця, повідомив представник департаменту водних ресурсів.

Китай уже давно стикнувся з проблемою заболочування міст. Екстремальна погода, викликана глобальним потеплінням, погіршує ситуацію. Прямі економічні втрати Китаю від стихійних лих у липні зросли до 41,18 мільярда юанів (5,74 мільярда доларів), що більше, ніж загальний показник за попередні шість місяців, після двох потужних тайфунів протягом місяця.

Президент Володимир Зеленський через руйнівну повінь висловив співчуття та слова підтримки голові КНР Сі Цзіньпіну та народу Китаю.

“Бажаю одужання постраждалим і швидкого відновлення зруйнованої інфраструктури”, − зазначив він.

Висловлюю щирі співчуття та слова підтримки Голові КНР Сі Цзіньпіну та 🇨🇳 народу через руйнівну повінь, що призвела до людських жертв. Бажаю одужання постраждалим і швидкого відновлення зруйнованої інфраструктури. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2023

Нагадаємо, щоліта у Китаї затоплюється до 150 міст попри зусилля щодо покращення дренажу. У липні 2021 року сильний дощ у місті Чженьчжоу в центральній частині провінції Хенань забрав життя майже 400 людей, 14 людей потонули на затопленій лінії метро. За три дні випало більше опадів, ніж у місті випадає протягом року.