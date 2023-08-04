Китай відправить делегацію на саміт щодо України в Джидді

До Джидди вирушить спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

Китай відправить свою делегацію на саміт щодо України в Джидді (Саудівська Аравія).

Про це йдеться на сайті китайського МЗС.

Як заявив офіційний представник МЗС Ван Веньбінь, на запрошення Королівства Саудівська Аравія вирушить до Джидди спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

"Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання української кризи", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні заявив в ексклюзивному коментарі LB.ua, що Україна хоче, щоб Китай взяв участь у саміті формули миру. Кулеба додав, що Тайвань не є предметом переговорів з Пекіном, а є домовленість, що "Україна поважає територіальну цілісність Китаю і навпаки".

МЗС Китаю у роковини нападу Росії на Україну опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”, так званий "мирний план". Президент Зеленський назвав документ "демонстрацією Пекіном його думок" , а не декларацією чи резолюцією.