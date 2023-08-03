​Польща збирається продовжити заборону на ввезення української агропродукції і без ЄС

"Питання транзиту зерна можна буде вирішити лише за умови, що у наших відносинах хороша атмосфера".

В уряді Польщі не відмовляються від намірів продовжити заборону на ввезення української агропродукції і окремо від ЄС та вважають позицію Єврокомісії політично вмотивованою.

Про це в інтерв’ю PAP заявив міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус, передає "Європейська правда".

На питання про те, чому Єврокомісія вирішила не продовжувати тимчасову заборону на ввезення до Польщі та інших сусідок України українського зерна після 15 вересня, Телус сказав, що "не бачить змістовних аргументів на користь цього рішення, і що це схоже на спроби нашкодити уряду Польщі".

"Ці аргументи суто політичні", - зазначив міністр.

Він додав, що Польща ще сподівається спільно з іншими зацікавленими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго, а інакше Польща вимушена буде запровадити односторонні обмеження.

На питання про те, чи планують так само вчинити ще якісь країни, Телус висловив впевненість, що деякі з них це зроблять.

Міністр заявив, що "не може бути такого, що ми допомагаємо Україні, а вона намагається нам нашкодити".

"Нам дуже потрібна співпраця, і Україна має розуміти, що питання транзиту зерна можна буде вирішити лише за умови, що у наших відносинах хороша атмосфера", - наголосив Телус.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що важливо не допустити продовження заборони на експорт українського зерна країнами-сусідами після 15 вересня.