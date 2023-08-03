Імпорт скрапленого газу до Європи впав до найнижчого рівня з листопада 2021 року, − Bloomberg

Постачання газу у липні впало на 7% порівняно з роком раніше.

Імпорт скрапленого природного газу до Європи впав до найнижчого рівня з того часу, як Росія повномасштабно вторглася в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Постачання газу у липні впало на 7% порівняно з роком раніше − до 8,6 млн тонн, що є мінімальним показником з листопада 2021 року.

Падіння збігається зі зниженням базових цін на газ у регіоні, які за цей період впали на понад 80%, і трейдери СПГ змушені були вирішувати: або надсилати постачання в Азію, або чекати.

Імпорт газу до Європи зріс більш ніж на 60% у 2022 році, щоб компенсувати втрату постачання російського трубопровідного газу. Зараз Європа має запас вищий за середній, і у регіоні попит знижується. Однак країнам, можливо, доведеться підвищити ціни, щоб залучити поставки від конкурентів в Азії під час підготовки до зими.

Нагадаємо, Велика Британія надасть сотні нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі. Це допоможе Сполученому Королівству досягти нульового чистого викиду вуглецю та зміцнити енергетичну незалежність Британії, що зменшить залежність країни від ворожих держав, таких як Росія.