Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСвіт

Імпорт скрапленого газу до Європи впав до найнижчого рівня з листопада 2021 року, − Bloomberg

Постачання газу у липні впало на 7% порівняно з роком раніше.

Імпорт скрапленого газу до Європи впав до найнижчого рівня з листопада 2021 року, − Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Імпорт скрапленого природного газу до Європи впав до найнижчого рівня з того часу, як Росія повномасштабно вторглася в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Постачання газу у липні впало на 7% порівняно з роком раніше − до 8,6 млн тонн, що є мінімальним показником з листопада 2021 року. 

Падіння збігається зі зниженням базових цін на газ у регіоні, які за цей період впали на понад 80%, і трейдери СПГ змушені були вирішувати: або надсилати постачання в Азію, або чекати.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Імпорт газу до Європи зріс більш ніж на 60% у 2022 році, щоб компенсувати втрату постачання російського трубопровідного газу. Зараз Європа має запас вищий за середній, і у регіоні попит знижується. Однак країнам, можливо, доведеться підвищити ціни, щоб залучити поставки від конкурентів в Азії під час підготовки до зими.

Нагадаємо, Велика Британія надасть сотні нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі. Це допоможе Сполученому Королівству досягти нульового чистого викиду вуглецю та зміцнити енергетичну незалежність Британії, що зменшить залежність країни від ворожих держав, таких як Росія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies