Нафтогаз працює над збільшенням видобутку газу завдяки співпраці з американськими компаніями, - Чернишов

Група Нафтогаз налагоджує співпрацю з енергетичними компаніями США, аби суттєво збільшити внутрішній видобуток газу в Україні завдяки сучасним технологіям.

Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов під час зустрічі з головою енергетичного комітету Сенату США Джо Менчин.

«Вдячний Джо за ініціативу просувати Групу Нафтогаз як важливого гравця європейського енергетичного ринку та пропозицію налагодити щільніший діалог із американським енергетичним бізнесом», – повідомив Олексій Чернишов.

Крім того, сторони обговорили кроки, які необхідні для стягнення компенсації з Росії за захоплення активів у Криму.

Нагадаємо, американські розслідувачі K2 Integrity долучаться до стягнення з РФ $5 млрд компенсації за активи “Нафтогазу” у Криму. Розслідувачі допоможуть знайти російські комерційні активи для примусового стягнення компенсації.

У червні Нафтогаз подав до суду в США для стягнення 5 млрд доларів з Росії за активи в Криму. Росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу в Гаазі від 12 квітня 2023 року.