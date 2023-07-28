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Нафтогаз працює над збільшенням видобутку газу завдяки співпраці з американськими компаніями, - Чернишов

Компанія налагоджує щільніший діалог із американським енергетичним бізнесом.

Нафтогаз працює над збільшенням видобутку газу завдяки співпраці з американськими компаніями, - Чернишов
Олексій Чернишов
Фото: Макс Требухов

Група Нафтогаз налагоджує співпрацю з енергетичними компаніями США, аби суттєво збільшити внутрішній видобуток газу в Україні завдяки сучасним технологіям. 

Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов під час зустрічі з головою енергетичного комітету Сенату США Джо Менчин.

«Вдячний Джо за ініціативу просувати Групу Нафтогаз як важливого гравця європейського енергетичного ринку та пропозицію налагодити щільніший діалог із американським енергетичним бізнесом», – повідомив Олексій Чернишов. 

Крім того, сторони обговорили кроки, які необхідні для стягнення компенсації з Росії за захоплення активів у Криму. 

Нагадаємо, американські розслідувачі K2 Integrity долучаться до стягнення з РФ $5 млрд компенсації за активи “Нафтогазу” у Криму. Розслідувачі допоможуть знайти російські комерційні активи для примусового стягнення компенсації.

У червні Нафтогаз подав до суду в США для стягнення 5 млрд доларів з Росії за активи в Криму. Росія добровільно не сплатила Нафтогазу кошти, передбачені рішенням арбітражу в Гаазі від 12 квітня 2023 року.

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