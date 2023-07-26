Компанія “Укрзалізниця” запускає додатковий поїзд з Києва до Карпат.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Посилюємо гірський напрямок додатковим №227/228 поїздом з Києва через Яремче, Ворохту до Ясіні!” – йдеться в повідомленні.

Починаючи з 6 серпня, новий поїзд №227/228 відправлятиметься з Києва по парних днях о 21:42, Яремче 09:16-09:19, Татарів-Буковель 09:51-09:53, Ворохта 10:05-10:07, прибуття у Ясіню о 10:46.

Зворотно, починаючи з 7 серпня, відправлення з Ясіні по непарних днях о 16:54, Ворохта 17:34-17:39, Татарів-Буковель 17:50-17:54, Яремче 18:26-18:30, прибуття до Києва о 08:10 (по 16.08), 10:33 (з 18.08 по 12.09).

Квитки на всі ці рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом. Йдеться про липневі рейси.