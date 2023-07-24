Укрзалізниця запускає гарячу лінію зв'язку для військових

Укрзалізниця запускає спеціальну гарячу лінію зв'язку для військових, яку хочуть скористатися спецбронню для купівлі квитка.

Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен захисник та захисниця могли швидше діставатися своїх близьких навіть у найбільш піковий для залізниці сезон", - сказано у повідомленні.

Як розповіли в УЗ, розподіляти броні будуть військові комендатури. Під бронню буде знаходитись мінімум 4 купейних та 4 плацкартних місця на кожному рейсі. Їх може використати військовий, якщо про відпустку він дізнався раптово і квитки у вільному продажі вже закінчились. У разі не використання заброньованих місць у вільний продаж квитки поступлять не раніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда.

Для того щоб скористатись послугою треба звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури або зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222.

При зверненні у комендатуру необхідно показати військовий квиток та документ, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день. На підставі цих документів буде видано талон на придбання квитка.

Його треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі.

Якщо у місті немає комендатури, то бронь можна використати у всіх касах за предʼявлення військового проїзного документа, який дає право на безкоштовну поїздку. Отримати цей документ військові можуть у своїх частинах.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе.