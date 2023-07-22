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Активи окупованої ЗАЕС оцінюються у $30-40 млрд, - Галущенко

Оцінити обсяг руйнувань на станції складно.

Активи окупованої ЗАЕС оцінюються у $30-40 млрд, - Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Обсяг активів тимчасово окупованої російськими агресорами Запорізької атомної станції оцінюються приблизно в $30-40 млрд, тому оцінка завданої війною шкоди енергетиці, визначена ПРООН і Світовим банком приблизно в $11 млрд, є досить умовною.

Про це заявив в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

"Це досить умовна цифра. Вона не враховує тимчасово окупованих потужностей. Наприклад, як рахувати ЗАЕС? Ми не вважаємо, що вона знищена. Ми вважаємо, що цей актив є, але фактично його немає в енергосистемі. Тобто, якщо рахувати тільки вартість однієї ЗАЕС, то це приблизно $30-40 млрд", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що оцінити сам обсяг руйнувань на станції складно, оскільки Україна не має доступу до неї.

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Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про плани росіян здійснити чергову збройну провокацію на території Запорізької атомної електростанції "під чужим прапором".

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