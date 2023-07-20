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НБУ вивів з ринку "Сенс Банк" Фрідмана

Його активи мають намір передати у власність держави.

НБУ вивів з ринку "Сенс Банк" Фрідмана
Фото: antikor.com.ua

Правління Національного банку ухвалило рішення вивести з ринку "Сенс Банк" (до грудня 2022 року - "Альфа Банк Україна") та звернулось до Кабінету міністрів з проханням його націоналізації.

Про це повідомила пресслужба НБУ

Фонд гарантування вкладів запроваджує в банку тимчасову адміністрацію.

За інформацією АТ "СЕНС БАНК", власниками прямої істотної участі в Банку є ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі – громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин росії та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов. Зазначені фізичні особи є остаточними ключовими учасниками в структурі власності банку.

"Пов’язаність власників опосередкованої істотної участі в АТ "СЕНС БАНК" М.Фрідмана та П.Авена з Росією, яка є країною-агресором та здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року, їх підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку", - наголосили в НБУ.

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Нагадаємо, 29 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9107−1, який дасть змогу НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. Законопроєкт в умовах воєнного стану було подано 30 березня 2023 року, а 11 квітня його ухвалили в першому читанні.

Раніше також повідомлялося, що журналісти програми "Схеми" зʼясували, що російський бізнес олігарха РФ Михайла Фрідмана співпрацює з військовими і силовиками Росії, які воюють проти України, забезпечує окупантів військовою формою, харчуванням, а також організовує акції на підтримку загарбників. 

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