ПАТ “Укрінком” заявляє про тиск на суддів Верховного Суду України з метою визнати її правонаступницею ПАТ “Укрінбанк”

Днями в українських медіа розгорнулась замовна кампанія, метою якої є тиск на суддів Верховного Суду України. Мета тиску — медійними засобами вплинути на рішення ВС України, щодо визнання ПАТ “Укрінком” правонаступницею ПАТ “Укрінбанк”.

Публікуємо заяву акціонерів ПАТ “Укрінком”.

Труднощі ПАТ «Укрінбанк» почались з анексією Криму та окупацією частини Донецької та Луганської областей в 2014 році. Там у нас було близько 30% кредитного портфелю, який звичайно перестав обслуговуватись. Після цього відбулось виведення з комерційних фінустанов рахунків держпідприємств, які взяли кредити в банку, перестали їх обслуговувати і повертати кошти.

У жовтні 2015 року банк розробив план фінансового оздоровлення і не порушував жоден з його пунктів. У план були внесені, в тому числі, пункти з пошуку інвесторів.

В кінці жовтня 2015 року компанія Schneider Brothers виявила бажання інвестувати 1 млрд грн в «УкрІнБанк». Вони провели аудит, погодилися з проблемними активами банку.

Другий інвестор (компанія з Ізраїлю) підписала з нами попередній договір про інвестування 21 млн доларів в листопаді 2015 року, а в грудні цей документ було зареєстровано в НБУ.

Але обидва рази НБУ за невідомих нам причин були проти цих інвестицій та разом з ФГВФО прискорили процес ліквідації банку.

НБУ відібрав банківську ліцензію у ПАТ “Укрінбанк” в 2016 році.

Постановою від 24.02.2021 року по справі № 826/5325/16 Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відмовив у задоволенні заяви Національного банку України про перегляд ухвали Вищого адміністративного суду України від 23.11.2016 року у справі № 826/5325/16.

Таким чином Верховним судом остаточне було вирішено, що ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК» було розпочато НБУ та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб незаконно. Зазначена постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Ми не ініціювали ці судові рішення, а в законний порядок подали позов до суду.

В 2016 році ми перейменували ПАТ “Укрінбанк” в ПАТ “Укрінком”, адже мати в назві слово “банк”, не маючи відповідної банківської ліцензії — означає вводити в оману наших клієнтів.

ПАТ “Укрінком” та ПАТ “Укрінбанк” — це одна й та сама компанія, тому що у нас один код ЄДРПОУ, ті самі акціонери та менеджмент. Підтвердженням цього є більше десяти рішень судів, в тому числі — Верховного Суду України.

Наразі недобросовісні позичальники банку розгорнули медіа-кампанію, в якій оперують неправдивою інформацію, щодо діяльності ПАТ “Укрінком” та вводять в оману читачів ЗМІ.

Недобросовісні позичальники не хочуть виплачувати всю суму кредиту (а це гроші вкладників). Тому домовляються з Фондом гарантування. Щоби той сплатив кошти вкладників (було 200 тисяч гривень на кожного вкладника, а зараз — 600 тисяч), а їм — позичальникам — продав їх заставне майно за 7% від ринкової вартості.

Зокрема — власник “Первомайського МКК” пан Табалов заявив, що він домовився з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про сплату не більше 30 відсотків від суми свого кредиту, який він взяв в ПАТ “Укрінбанк” та перестав обслуговувати в 2015 році.

Наразі його борг перед вкладникам та акціонерами банку складає 230 млн гривень.

На наше питання “А хто буде платити залишок в 70%”, він відповів, що його це не цікавить.

Позичальники не хочуть віддавати гроші, які вони взяли. Це і є причиною їх атак на ПАТ “Укрінком”.