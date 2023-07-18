USAID надасть 250 млн доларів українським аграріям

Ці інвестиції будуть спрямовані на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення інших експортних маршрутів.

Голова USAID Саманта Пауер пообіцяла виділити 250 млн доларів фінансування для допомоги українським фермерам.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що йдеться про допомогу українським фермерам, які страждають від заблокованих поставок зерна Чорним морем.

Саманта Пауер наголосила, що ці інвестиції будуть спрямовані на розвиток сільськогосподарської інфраструктури та розширення інших експортних маршрутів.

Також вона закликала інші уряди та приватний сектор доповнити американські інвестиції ще 250 млн доларів, щоб допомогти українським фермерам.

“Ми колективно зацікавлені в тому, щоб українські фермери залишалися в бізнесі”, — сказала Пауер під час брифінгу з віце-прем’єр-міністром Олександром Кубраковим.

Нагадаємо, раніше під час візиту в Україну адміністраторки USAID Саманти Пауер було оголошено про 500 млн доларів гуманітарної допомоги Україні.