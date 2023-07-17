До Києва прибула Саманта Пауер

Це другий візит адміністраторки USAID в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Глава Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер прибула до Києва.

Про це повідомила у Twitter пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко USAID", – написала Брінк, яка зустрічала Саманту Пауер на київському вокзалі.

Welcome back to Kyiv, Administrator @PowerUSAID!

Ласкаво просимо знову до Києва, пані Адміністраторко @PowerUSAID! pic.twitter.com/RtiIwqvtRG — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 17, 2023

Нагадаємо, 6 жовтня минулого року Саманта Пауер відвідувала з робочим візитом Київ.

18 квітня 2023 року USAID повідомило про інвестування ще 20 млн доларів для посилення нагляду за управлінням коштами допомоги Україні.