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До Києва прибула Саманта Пауер

Це другий візит адміністраторки USAID в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

До Києва прибула Саманта Пауер
Скріншот відео
Фото: The Way Forward

Глава Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер прибула до Києва.

Про це повідомила у Twitter пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко USAID", – написала Брінк, яка зустрічала Саманту Пауер на київському вокзалі.

 

Нагадаємо, 6 жовтня минулого року Саманта Пауер відвідувала з робочим візитом Київ.

18 квітня 2023 року USAID повідомило про інвестування ще 20 млн доларів для посилення нагляду за управлінням коштами допомоги Україні. 

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