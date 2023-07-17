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На станцію "Академік Вернадський" збирають нову команду полярників

Конкурс не має жодних обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками.

На станцію "Академік Вернадський" збирають нову команду полярників

Стартував конкурс учасників на 29-ту Українську антарктичну експедицію.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

"Шукаємо команду зимівників та зимівниць, які з весни 2024-го до весни 2025-го працюватимуть на найпівденнішому форпості України – станції «Академік Вернадський»", – йдеться в повідомленні.

У команду шукають науковців за напрямами:

  •  геологія та геофізика
  •  фізичні науки
  •  науки про життя.

Команду життєзабезпечення:

  • лікар
  • кухар
  • сисадмін
  • системний механік
  • дизеліст-електрик.

Зазначається, що конкурс не має жодних обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками. Головними критеріями під час відбору є освіта, фаховий рівень та досвід кандидата чи кандидатки, а також здатність до роботи в умовах Антарктики та закритого колективу.

Для участі у конкурсі необхідно до 15 серпня надіслати до НАНЦ заяву та документи, що підтверджують освіту та фаховий рівень. Зразок заяви, докладний перелік документів, а також подальші етапи конкурсу можна переглянути в офіційному оголошенні. Там же зазначені як загальні вимоги до учасників команди, так і специфічні – до кожного науковця чи фахівця.

В умовах воєнного стану співбесіди з кандидатами (це другий етап конкурсу) можуть відбуватися онлайн.

Нагадаємо, в квітні на станції "Академік Вернадський" провели другу з початку війни перезмінку експедицій.

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