На станцію "Академік Вернадський" збирають нову команду полярників

Конкурс не має жодних обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками.

Стартував конкурс учасників на 29-ту Українську антарктичну експедицію.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

"Шукаємо команду зимівників та зимівниць, які з весни 2024-го до весни 2025-го працюватимуть на найпівденнішому форпості України – станції «Академік Вернадський»", – йдеться в повідомленні.

У команду шукають науковців за напрямами:

геологія та геофізика

фізичні науки

науки про життя.

Команду життєзабезпечення:

лікар

кухар

сисадмін

системний механік

дизеліст-електрик.

Зазначається, що конкурс не має жодних обмежень за статтю, віком чи іншими ознаками. Головними критеріями під час відбору є освіта, фаховий рівень та досвід кандидата чи кандидатки, а також здатність до роботи в умовах Антарктики та закритого колективу.

Для участі у конкурсі необхідно до 15 серпня надіслати до НАНЦ заяву та документи, що підтверджують освіту та фаховий рівень. Зразок заяви, докладний перелік документів, а також подальші етапи конкурсу можна переглянути в офіційному оголошенні. Там же зазначені як загальні вимоги до учасників команди, так і специфічні – до кожного науковця чи фахівця.

В умовах воєнного стану співбесіди з кандидатами (це другий етап конкурсу) можуть відбуватися онлайн.

Нагадаємо, в квітні на станції "Академік Вернадський" провели другу з початку війни перезмінку експедицій.