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Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела

Дістатися до мосту було складно, але зрештою вдалося. 

Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Фото: Telegram

Атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками.

Дістатися мосту було складно, але зрештою вдалося. Ці дані в коментарі LB.ua повідомили джерела серед силових структур. 

Раніше Голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після Перемоги.

Цієї ночі в районі мосту лунали вибухи. За даними з російських ресурсів, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся. Рух перекрили. 

Попередня атака на міст відбулася у жовтні. Тоді джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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