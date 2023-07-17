Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито

Гауляйтер Аксьонов заявив про нібито "надзвичайну подію" у районі 145-ої опори мосту.

На Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований півострів та Російську Федерацію, сталася "надзвичайна подія", рух на ньому перекрили.

Як пише проєкт Радіо Свобода, "Сибирь Реалии", мілітарні російські канали заявили про вибух. За їхніми даними, один проліт мосту зруйновано, ще один – зсунувся.

О 4:21 російський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про нібито "надзвичайну подію" у районі 145-ої опори мосту з боку Краснодарського краю РФ. За словами колаборанта, на місці працюють "компетентні служби".

Згодом Аксьонов закликав окупантів утриматися від поїздок через міст і "з метою безпеки" їхати до півострова через інші тимчасово окуповані території України.

Нагадаємо, попередній вибух на Кримському мосту відбувся на початку жовтня. За обвинуваченнями у співучасті в організації вибуху на Кримському мосту росіяни заарештували понад 20 осіб.

Джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", – зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповідав, що Кримський міст ще не підірвали, аби дати можливість росіянам втекти з тимчасово окупованого півострова.