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Прокуратура повідомила про одного загиблого та трьох поранених у Харкові

Росіяни вдарили по території промислового підприємства.

Прокуратура повідомила про одного загиблого та трьох поранених у Харкові

На місці сьогоднішньої ворожої ракетної атаки по Харкову працюють прокурори, розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 ворог завдав ракетного удару по території промислового підприємства в Основ’янському районі обласного центру.

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Окупанти вдарили, попередньо, двома ракетами типу С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

“Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених − всі працівники промислового підприємства. Дані уточнюються”, − зазначили прокурори.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що медики Обласного центру екстреної допомоги госпіталізували трьох чоловіків із осколковими пораненнями, а одній людині надали допомогу на місці. 

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи і також є непідтверджена інформація про одного загиблого.

Окрім того, цієї ночі російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову чотири ракети ЗРК С-300. Дві ракети вибухнули в повітрі, дві інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району. В чотирьохповерховому будинку вибиті вікна, постраждалих немає.

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