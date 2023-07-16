На фото і відео видно наслідки ураження.

У неділю, 16 червня, у тимчасово окупованому Ювілейному Луганської області, було чути звуки, схожі на вибухи. Їх чули близько 10:00.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Як з'ясувалось пізніше, вибухи - це результат влучання українських військових в склад ракетного озброєння росіян. За попередніми даними, гучно було в районі території шахти "Мащинська".

"Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що у Луганській області", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Сили оборони України цього тижня змогли знищити 3640 російських окупантів.

За суботу, 15 липня, армія ворога втратила близько 500 військових, 5 танків та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили знищили близько 237 680 окупантів.