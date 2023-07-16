На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на східному фронті загострилася ситуація.

Про це Ганна Маляр написала у Telegram.

"Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу. На Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує.В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог — нас", - написала заступниця міністра.

Маляр додала, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії, але лінія фронту не змінюється.

Нагадаємо, що українські військові мають успіхи на Бердянському напрямку, просунулися на відстань понад кілометр.