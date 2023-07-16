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На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр

Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку.

На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на східному фронті загострилася ситуація.

Про це Ганна Маляр написала у Telegram.

"Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу. На Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує.В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог — нас", - написала заступниця міністра.

Маляр додала, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії, але лінія фронту не змінюється.

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Нагадаємо, що українські військові мають успіхи на Бердянському напрямку, просунулися на відстань понад кілометр.

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