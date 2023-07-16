Міністри фінансів G7 підтвердили свою підтримку України

Міністри фінансів країн G7 вчергове підтвердили свою підтримку України на тлі триваючої агресії Росії.

Про це заявив міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі, передає Kyodo.

Глави фінансових відомств G7 зробили відповідну заяву під час зустрічі на полях форуму міністрів фінансів та керівників центробанків країн G20, що проходив у місті Гандінагарі на заході Індії.

«Ми ще раз підтвердили, що ми не будемо коливатися в підтримці України», — сказав Сузукі.

Міністри фінансів G7 обговорили на зустрічі свою скоординовану відповідь на дії Росії та глобальні реформи оподаткування.

Нагадаємо, що 12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.