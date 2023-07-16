​Міноборони Британії планує скоротити цивільний персонал, щоб підвищити зарплати військовим, - ЗМІ

Міністерство оборони Великої Британії планує скоротити свій цивільний персонал на 2-3 тисячі посад і тимчасово призупинити набір співробітників, щоб профінансувати підвищення зарплат військовослужбовцям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Співрозмовники телеканалу розповіли про план скорочення бюджету на персонал Міноборони на 5%, що передбачає скорочення 2-3 тисяч посад. Водночас зазначається, що скорочення відбуватиметься за рахунок того, що низка вакансій залишаться незаповненими.

Призупинення набору на роботу триватиме лише кілька тижнів. За словами джерела в Міноборони, після цього відбудеться "контрольований набір".

За офіційною статистикою, загальна кількість цивільного персоналу в секторі оборони становить трохи більше 60 тисяч осіб.

Раніше британський уряд оголосив, що військовослужбовці отримають підвищення базової зарплати на 5%, а також додаткову виплату в розмірі 1000 фунтів стерлінгів. Але прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що окремі відомства повинні будуть знайти гроші в межах своїх бюджетів, щоб покрити це підвищення.

В уряді заявили, що жоден із заходів економії не вплине на операції, підтримку України або плани щодо закупівлі нового обладнання для армії, Королівського флоту і Королівських військово-повітряних сил.

Нагадаємо, що Бен Воллес підтвердив, що планує піти з посади міністра оборони Великої Британії під час наступної перестановки в кабінеті міністрів.