Він планує це зробити під час наступної перестановки в кабінеті міністрів.

Бен Воллес підтвердив, що планує піти з посади міністра оборони Великої Британії під час наступної перестановки в кабінеті міністрів.

Про рішення міністра оборони повідомляє видання The Telegraph.

Воллес заявив, що «не балотуватиметься наступного разу».

Зазначається, що Воллес обіймає посаду міністра оборони з липня 2019 року, а раніше він обіймав посаду міністра безпеки та боротьби з економічною злочинністю з 2016 року.

В інтерв'ю міністр оборони сказав, що він повідомив прем'єр-міністра Ріші Сунака про свій намір піти у відставку 16 червня.

Він зазначив, що його найбільше турбують загрози безпеці з боку Росії та експансіоністського Китаю, а також потенційне відродження ІДІЛ чи Аль-Каїди в Африці.

«Наприкінці десятиліття світ стане набагато небезпечнішим і незахищенішим. Я думаю, що ми опинимося в конфлікті. Незалежно від того, чи буде це холодний чи гарячий конфлікт, я думаю, що ми опинимося в скрутному становищі”, – сказав Воллес.

Щодо Росії Бен Воллес попередив, що “якщо Путін програє в Україні, це стане для нього сильною раною”.

“У нього все ще є авіація і флот — і ми бачимо, що його флот робить досить агресивні маневри. Путін ще не покінчив з нами. У нього є здатність протягом наступних трьох-чотирьох років атакувати”.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформаці, що міністр оборони Британії Воллес може восени піти з посади і з політики. Однак з причин - прем'єрові Сунаку не вдалось переконати президента США Байдена та інших лідерів в тому, що Воллес мав стати наступним генсеком НАТО.