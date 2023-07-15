Вони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку Глобального саміту миру.

Президент Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Під час цього візиту – першого в історії наших відносин – ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах. Повернення депортованих дорослих і дітей, реалізація Формули миру та підготовка Глобального саміту миру, продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у суботу, 15 липня, прибув з візитом до України.

Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року.