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Зеленський зустрівся із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем

Вони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку Глобального саміту миру.

Зеленський зустрівся із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем
Фото: Скрін з відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі. 

Про це повідомляє Офіс президента.

"Під час цього візиту – першого в історії наших відносин – ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах. Повернення депортованих дорослих і дітей, реалізація Формули миру та підготовка Глобального саміту миру, продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця", - написав Зеленський.

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Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у суботу, 15 липня, прибув з візитом до України.

Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року.

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