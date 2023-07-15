Президент Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі.
Про це повідомляє Офіс президента.
"Під час цього візиту – першого в історії наших відносин – ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах. Повернення депортованих дорослих і дітей, реалізація Формули миру та підготовка Глобального саміту миру, продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця", - написав Зеленський.
Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у суботу, 15 липня, прибув з візитом до України.
Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю та його дружині місця злочинів, скоєних російськими військовими під час окупації Бучі в березні 2022 року.