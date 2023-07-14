Із цього приводу є також домовленості з партнерами.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що триває підготовка нових рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо санкцій.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави від 14 липня.

За словами Зеленського, щодо санкцій також були домовленості з партнерами України.

"Цього тижня ми ще не закінчили заплановану міжнародну роботу. Ще будуть важливі переговори для України. І вже готуємося до наступних тижнів. Ми жодного дня не будемо зменшувати нашу міжнародну активність, зокрема те, що стосується Формули миру, гарантій безпеки для України на шляху в НАТО і домовленостей із партнерами щодо зброї для України та щодо санкцій проти Росії. Готуємо й нові рішення РНБО щодо санкцій", - сказав Президент.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський увів у дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 18 зарубіжних компаній, зареєстрованих на Кіпрі та в РФ.

Як повідомляв Bloomberg, санкції Європейського Союзу проти Росії будуть посилюватися з часом і матимуть все більший довгостроковий вплив на економіку Москви. Це показує оцінка впливу, підготовлена Європейською комісією.