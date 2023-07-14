Умови, зазначені в комюніке вільнюського саміту НАТО, і є умовами безпеки, - Єрмак

"Жодних інших умов бути не може", - сказав глава ОПУ.

Умови, зазначені в комюніке лідерів країн-членів НАТО у Вільнюсі, і є умовами безпеки.

Так вважає керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна".

У меморандумах, які українська сторона підписувала раніше з деякими членами НАТО йшлося про безпекові умови. А в комюніке вільнюського саміту НАТО було зазначено, що Україні зможуть направити запрошення "приєднатися до Північноатлантичного союзу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

"Усі розуміють, що йдеться про умови безпеки. Жодних інших умов бути не може", - сказав Єрмак журналістам.

Нагадаємо, 11 липня НАТО опублікувала текст комюніке Вільнюського саміту. В заяві країн-членів Альянсу засудили російське вторгнення, застерегли Китай від співпраці з росіянами, висловили підтримку Україні, але не окреслили конкретні терміни щодо її прийняття.

Згодом Президент Зеленський повідомив, що до країн "Великої сімки", із якими ми вчора погодили гарантії безпеки для України, приєдналися вже шість держав. Крім того, Україна готується до укладання договорів із партнерами щодо гарантій на шляху в НАТО.