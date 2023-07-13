Україна та США вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до спільної з “Великою сімкою” декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО.

Сьогодні відбулись наради з керівником СБУ Малюком та з керівниками розвідки: ГУР – Буданов, зовнішня розвідка – Литвиненко.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Також відбулась нарада з міжнародниками, уряд та ОП починають готуватися до наступного саміту НАТО у Вашингтоні.

“Зараз на саміті у Вільнюсі ми отримали хороші домовленості для України практично з усіма партнерами. Дуже хороша зустріч була у нас із Президентом Байденом, із його командою: міністр оборони Остін, радник із питань нацбезпеки Салліван. З усіма у “Великій сімці”, встигли зустрітись і з багатьма партнерами в НАТО. Тепер час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом. Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, щодо техніки, щодо авіації, і зараз їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні й підготовку Кримської платформи”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що нашу домовленість щодо гарантій безпеки для України на шляху в НАТО продовжуємо підготовкою договорів з країнами.

“Минула лише доба після Вільнюса, а до семи найбільших демократій світу, із якими ми вчора погодили гарантії безпеки, приєдналися вже шість країн. Це Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція. Дякую! Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з “Великою сімкою” декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО”, - наголосив президент.

Сьогодні Володимир зеленський говорив з президентом ПАР Рамафосою та запросив його приєднатися до нашої гуманітарної ініціативи “Зерно з України”.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що може назвати щонайменше сім пакетів військової допомоги, які Україна отримає за підсумками саміту у Вільнюсі. Загалом Україна отримає від міжнародних партнерів понад 1,5 млрд євро військової допомоги.