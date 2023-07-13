Бійці Держприкордонслужби розгромили групу окупантів під Бахмутом.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“Аеророзвідка виявила ворога у лісосмузі, після чого бійці “відпрацювали” по цілі з мінометів”, - розповіли в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що внаслідок атаки росіяни відступили, зазнавши втрат. Знищено було щонайменше троє окупантів, ще четверо отримали пораненя.

Нагадаємо, військовослужбовці 53-ї бригади на одному із напрямків фронту знищили дев’ять ворожих бойових машин піхоти разом із загарбниками.