Українські захисники помстилися росіянам за терористичий обстріл Краматорська

Українські бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 “Тріумф”, яка розташовувалась під Дебальцевим.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“За наявними у Центру даними, це саме та С-400 з якої була випущена ракета “Іскандер” по піцерії в Краматорську”, - йдеться у повідомленні.

Знищити дорогу російську техніку вдалось за допомогою HIMARS.

Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Нагадаємо, 27 червня приблизно о 19:32 росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області і влучили в кафе. Серед загиблих – троє дітей: сестри 2008 року народження і дівчина 2005-го.

Того ж дня контррозвідка СБУ “по гарячих слідах” затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар. Затриманим виявився “розконсервований” агент головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.