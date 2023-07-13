Митрополиту Павлу повідомили про нову підозру

До суду скеровано клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.

Колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу повідомлено про нову підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Митрополиту інкриміновано заперечення збройної агресії РФ проти України та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 161 КК).

"За даними слідства, будучи службовою особою релігійної організації – намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Чоловічий монастир Української Православної Церкви, підозрюваний представляв агресію РФ як внутрішній громадянський конфлікт. У телефонних розмовах з вірянами своїми висловами він розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечі. Це підтверджено висновками відповідних експертиз", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що священнослужитель робив заяви, які виправдовували та заперечували дії держави-агресора. У своїх виступах він неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них.

Також у рамках кримінального провадження встановлено факти спілкування митрополита зі свідком у кримінальному провадженні, попри відповідну заборону на це у рішенні суду.

До Солом’янського районного суду міста Києва скеровано клопотання про зміну запобіжного заходу священнослужителю з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.

Нагадаємо, 30 червня Солом’янський райсуд Києва продовжив митрополиту Павлу домашній арешт ще на два місяці – до 31 серпня.

1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Служба безпеки повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії РФ проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.