Митрополиту Павлу продовжили домашній арешт ще на два місяці

Солом’янський райсуд Києва продовжив митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебідю) домашній арешт ще на два місяці – до 31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Він має продовжити носити електронний браслет.

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Спецслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплені телефонні розмови митрополита. Під час них Павло радіє захопленню Херсона російськими окупантами. Він також говорить про "американські біолабораторії" та називає захисників України "ублюдками". Митрополит розповідає, що тримає зв'язок із Москвою і закликає молитися за патріарха РПЦ Кирила.