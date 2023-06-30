СБУ повідомила про підозру капітану російського судна, який "привіз" в Україну військову техніку з Сирії

Служба безпеки задокументувала злочинні дії капітана російського вантажного судна "Sparta IV" Олексія Терещенка, який допомагав перекидати бойову техніку російських військ із Сирії в Україну.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для прихованого транспортування "вантажу" ворог використовував цивільні судна, які належать торговому флоту РФ.

Встановлено, що з 25 лютого до 7 березня 2023 року суховантаж під керівництвом Терещенка нелегально переправив до Новоросійська партію бойової техніки з військової бази РФ в сирійському порту Тартус.

Йдеться про: дві російських ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1"; 11 автомобілів "Урал-4320" з причепами; 200 некерованих реактивних снарядів для систем залпового вогню. Потім ворожу техніку було доставлено до тимчасово захопленого Криму для використання її на південному фронті.

Наразі слідчі СБУ повідомили Терещенку про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Оскільки вінперебуває на території РФ, тривають заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.