Союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від нас швидкого просування, – Залужний

Зараз росіяни мають на озброєнні більш сучасні літаки, ніж Україна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що західні союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від України швидкого просування.

Про це Залужний сказав в інтерв’ю The Washington Post.

Залужний висловив розчарування тим, що, хоча його найбільші західні партнери ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, Україна досі не отримала сучасних винищувачів, при цьому на Заході очікували на більш швидке просування України.

На командному пункті у Залужного є екран, який показує йому все, що є повітрі в будь-який момент — авіацію країн НАТО на західному кордоні України, свої літаки в небі над Україною і російські на східних краях.

“Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди?” — запитав Залужний.

Оскільки російський сучасніший парк Су-35 має значно кращу радіолокаційну та ракетну дальність, старіші українські літаки не можуть конкурувати. У результаті війська на землі легко стають цілями.

"Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків… Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це схоже на те, що ми б зараз пішли в наступ із луками та стрілами, і всі сказали б: «Ти що, з глузду з’їхав?» Але у цьому питанні (надання літаків, - ред.) відповідь “Ні, ні”, – сказав Залужний.

Нагадаємо, також Залужний заявив, що контрнаступ - це не шоу. Військові "платять кров'ю" за де окупацію української землі.