ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, – Буданов

Глава української військової розвідки зауважив, що всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська ФСБ отримала завдання вбити власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина після його невдалого заколоту.

Про це повідомляє ГУР МО із посиланням на інтерв’ю Буданова американському журналісту Говарду Альтману.

"Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?" ― сказав Кирило Буданов в інтерв’ю американському журналісту Говарду Альтману.

Також Буданов повідомив, що внаслідок заколоту Пригодина була завдана певна шкода військово-космічним силам РФ. Він уточнив, що внаслідок короткого бунту Пригожина було знищено 8 російських військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака ІЛ-22 М.

Нагадаємо, за словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, після невдалого заколоту Євгена Пригожина "вагнерівці" більше не братимуть участі у бойових діях не території України.