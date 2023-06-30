У 2023 році військові витрати РФ становитимуть 85,8 млрд доларів , – Міноборони Британії

Цього року бюджет військових витрат Російської Федерації становив щонайменше 6,6 трлн рублів (близько 85,8 млрд доларів).

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"У звіті за червень 2023 року Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оцінив, що бюджет військових витрат Росії на 2023 рік становить близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів США)" – йдеться у дописі.

Ця сума дорівнює приблизно 4,4% російського ВВП порівняно з 3,6% у 2021 році, до вторгнення в Україну.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dVxlihVbhS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 30, 2023

Аналітики зазначають, що справжні військові витрати Росії залишаються невизначеними через недостатню прозорість, зокрема через використання засекречених статей бюджету, які становлять приблизно 22% від загального бюджету російського уряду.

Хоча лише частина оборонного бюджету витрачається на війну в Україні, збільшення витрат підкреслює вартість бойових дій для РФ.

"Крім того, Росія майже напевно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на оборону через війну, включаючи витрати на безпеку в окупованих регіонах і оборонні заходи в регіонах, які межують з Україною", – зазначається у звіті.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Британії повідомляли, що військові витрати Росії зросли на 9,2% у 2022 році до 86,4 мільярда доларів США. Це становить 4,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії.