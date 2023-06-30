За добу РФ атакувала девʼять областей

По Чернігівській області росіяни стріляли вісім разів за добу. З мінометів та артилерії били поНовгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив три обстріли. Зафіксовано чотири вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Шалигинська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська громади. У Краснопільській громаді в результаті одного з обстрілів пошкоджено три приватні домоволодіння, приватний автомобіль, гараж.

У Запорізькій минулої доби в області загинули двоє цивільних – у Новоданилівці 66-річна жінка, а у Малій Токмачці – 66-річний чоловік. З Оріхова до медичного закладу евакуювали 52-річну жінку, яка отримала поранення. Ворог хаотично бив по 16 населених пунктах. Вночі обласний центр двічі атаковано з безпілотників, а ракетний удар прийшовся по відкритій території. По Левадному та Новадарівці здійснив сім обстрілів з ракетних систем залпового вогню. 56 артилерійських ударів прийшлося по території прифронтових міст і сіл: Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Малинівці, Степногірську. Додався 31 зруйнований об'єкт житлового фонду.

У Дніпропетровській вночі агресор цілив по містах та селах Нікопольського району. Цього разу у Нікополь прилетіли снаряди з важкої артилерії. Люди неушкоджені. Наслідки атаки уточнюються.

У Луганській противник знову намагався влаштувати штурм у напрямку Білогорівки, але під тиском Сил оборони вимушений був відступити. За минулу добу під вогонь з боку росіян потрапило Невське. За добу противник здійснив 130 обстрілів (611 снарядів).

У Харківській на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове. Ворог обстріляв Вовчанськ. У с. Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав легкі поранення, госпіталізації не потребував. Сьогодні вночі у Панютиному Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук, після чого відбувся вибух. Госпіталізований з пораненнями.

У Донецькій ворог здійснив 20 обстрілів населених пунктів області: авіаудари, "НКРС", "КАБ-250", з "градів", артилерією. Під вогонь російських окупаційних військ потрапили девʼять населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Велика Новосілка, Богоявленка, Времівка, Ласточкине, Нескучне, Новоукраїнка, Костянтинівка. Пошкоджено два житлових будинки та два складських приміщення. За добу на Донеччині: двоє поранених.

Уночі сили протиповітряної оборони над Миколаєвом знищили БпЛА типу Shahed-136. Падінням уламків спричинено займання відкритої території площею та покрівлі житлового будинку. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає. Вчора вдень ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У Херсонській за добу противник здійснив 72 обстріли (434 снаряди), з них по Херсону – три артилерійських обстріли (вісім снарядів). російські військові поцілили у райони 28 населених пунктів області; пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклад у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки загинула 71-річна жінка. Також постраждали 20-річний хлопець та 74-річна жінка. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Окупанти обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули, ще двоє – знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості. Всього через російську агресію три людини загинули, чотири дістали поранення.

Нагадаємо, минулої доби, 29 червня, Збройні сили знищили ще 560 окупантів, чотири танки, засіб ППО та багато іншої військової техніки. Загалом російська армія втратила з початку повномасштабної війни з Україною близько 228 340 осіб.