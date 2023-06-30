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Учора оборонці ліквідували ще 560 окупантів та 4 танки

Відбулося 31 бойове зіткнення на сході України. 

Учора оборонці ліквідували ще 560 окупантів та 4 танки
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

Минулої доби, 29 червня, Збройні сили знищили ще 560 окупантів, чотири танки, засіб ППО та багато іншої військової техніки. Загалом російська армія втратила з початку повномасштабної війни з Україною близько 228 340 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 228 340 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 863 (+6) од,
  • артилерійських систем – 4 127 (+11) од,
  • РСЗВ – 630 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 389 (+1) од,
  • літаків  – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 519 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1 261 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 785 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 569 (+0).

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Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення на сході.

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