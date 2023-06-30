Учора оборонці ліквідували ще 560 окупантів та 4 танки

Минулої доби, 29 червня, Збройні сили знищили ще 560 окупантів, чотири танки, засіб ППО та багато іншої військової техніки. Загалом російська армія втратила з початку повномасштабної війни з Україною близько 228 340 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 228 340 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 041 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 863 (+6) од,

артилерійських систем – 4 127 (+11) од,

РСЗВ – 630 (+3) од,

засоби ППО ‒ 389 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 519 (+6),

крилаті ракети ‒ 1 261 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 785 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 569 (+0).

Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення на сході.