Учора оборонці ліквідували ще 560 окупантів та 4 танки

Минулої доби, 29 червня, Збройні сили знищили ще 560 окупантів, чотири танки, засіб ППО та багато іншої військової техніки. Загалом російська армія втратила з початку повномасштабної війни з Україною близько 228 340 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 228 340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 041 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 863 (+6) од,
- артилерійських систем – 4 127 (+11) од,
- РСЗВ – 630 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 389 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 519 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1 261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 785 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 569 (+0).
Нагадаємо, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення на сході.