Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

Україна отримала від Німеччини, зокрема, мостоукладальні машини та ваговози.

Уряд Німеччини передав Україні чергову партію військової допомоги. До її складу входить, зокрема, радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Україна також отримала від Німеччини мобільну систему розмінування, три машини для наведення мостів Biber, дві машини прикордонної охорони та 16 ваговозів Zetros.

Система TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA. Вона може виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі.

Система забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 кілометрів.

Нагадаємо, у травні Німеччина передала Україні першу радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D.