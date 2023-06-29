Бійці викрили і затримали його під час проходження відбору.

Шевченківський районний суд Києва засудив жителя Донеччини, що був бойовиком "ДНР", до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зловмиснику інкримінували участь у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України).

Фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори у суді довели, що житель Донеччини у 2015 році приєднався до "ДНР" і входив до складу роти спеціального призначення розвідувального управління республіканської гвардії та до 2018 року брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході.

Згодом він повернувся в Україну і намагався влаштуватися до одного з підрозділів бригади спеціального призначення "Азов". Тут зловмисник сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя. Але військовослужбовці "Азову" своєчасно викрили і затримали його під час проходження відбору.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили жителя Бучі, який брав участь у каральних рейдах російських окупантів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву. Після деокупації колаборант намагався приховати свої злочини і вступив до лав добробату.

Минулого місяця СБУ затримала киянина, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про Сили оборони. Потім він мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку.