Шевченківський районний суд Києва засудив жителя Донеччини, що був бойовиком "ДНР", до восьми років позбавлення волі.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Зловмиснику інкримінували участь у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України).
Прокурори у суді довели, що житель Донеччини у 2015 році приєднався до "ДНР" і входив до складу роти спеціального призначення розвідувального управління республіканської гвардії та до 2018 року брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході.
Згодом він повернувся в Україну і намагався влаштуватися до одного з підрозділів бригади спеціального призначення "Азов". Тут зловмисник сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя. Але військовослужбовці "Азову" своєчасно викрили і затримали його під час проходження відбору.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили жителя Бучі, який брав участь у каральних рейдах російських окупантів і допомагав виявляти та фізично знищувати учасників руху спротиву. Після деокупації колаборант намагався приховати свої злочини і вступив до лав добробату.
Минулого місяця СБУ затримала киянина, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про Сили оборони. Потім він мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку.