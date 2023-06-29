​Український суд призначив 15 років тюрми гауляйтеру Запорізької області Балицькому

Український суд призначив 15 років тюрми очільникові російської окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгену Балицькому.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ встановила, що колишній нардеп від забороненої партії "Опозиційний блок" Балицький на початку повномасштабного вторгнення одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Тоді загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону.

Окупанти погрожували людям репресіями та фізичною розправою, аби змусити працівників місцевого самоврядування визнати "повноваження" колаборанта. А незгодних ув’язнювали до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам.

За даними слідства, Балицький займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до Росії. Під його керівництвом створювали незаконні "виборчкоми", у яких фальсифікували результати "голосування" на користь РФ. Також Балицький звертався після псевдорефередуму до Володимира Путіна визнати окуповану частину Запорізької області "новим суб'єктом" Росії та підписав незаконний "договір про входження" регіону до складу РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав гауляйтера винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі Балицький перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають заходи для його притягнення до відповідальності за злочини перед Україною.

Нагадаємо, торік у травні Балицький отримав підозру за співпрацю з росіянами. Українська розвідка повідомляла, що колаборант контролює, зокрема, вивезення зерна із Запорізької області.

Згодом стало відомо, що партизани пропонували за голову Балицького 10 тисяч доларів. До цього неподалік від його будинку вибухнуло авто. У ній, як писали місцеві медіа, постраждала, за попередніми даними, племінниця гауляйтера.