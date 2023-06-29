Українські правоохоронці поїдуть до Японії переймати досвід колег з опізнання тіл

Українська поліція навчатиметься криміналістичних навичок у своїх японських колег, які набули досвіду пізнання тіл після землетрусу 2011 року.

Про це пишуть Kyodo News з посиланням на Національне поліційне агентство Японії.

Це така перша пропозиція Токіо після вторгнення Росії. Очікується, що загалом 10 працівників судово-медичного управління Національної поліції України прибудуть до Японії на навчання вже 10 липня.

Навчання ініціював Київ, який звернувся до посольства Японії в Україні через Програму розвитку ООН та попросив японських фахівців поділитися своїм досвідом. За даними української влади, кількість загиблих внаслідок російського вторгнення в країні обчислюється десятками тисяч.

Українські фахівці відвідають агентство, Національний науково-дослідний інститут поліцейських наук, поліцію префектури Фукусіма та станцію Азабу Департаменту столичної поліції Токіо.

За даними японських поліцейських, їх навчать процедур масового розтину та як збирати зразки під час цього процесу, а також способам ефективного проведення аналізу ДНК.

Після землетрусу магнітудою 9,0 і цунамі, які вразили східну Японію в 2011 році, до кінця лютого цього року японська поліція завершила розтин 15 830 тіл у префектурах Івате, Міягі та Фукусіма та ідентифікувала 99,7% жертв. Під час ідентифікації найуспішнішими методами виявилися використання фізичних характеристик і речей, далі − стоматологічні записи, відбитки пальців та аналіз ДНК.

Оскільки ідентифікація стає дедалі складнішою з часом, поліція також створила базу даних ДНК із зразків, наданих родинами зниклих безвісти, і оприлюднила “портрети”, які були створені на основі характеристик облич загиблих.

Українська сторона також сподівається дізнатися, як Японія керувала психіатричним лікуванням членів родини загиблих, щоб підтримати тих, хто втратив близьких під час вторгнення Росії. Також допомогу надаватимуть офіцерам, які беруть участь у проведенні розтинів.

Нагадаємо, українські пошуковці відпрацьовують ймовірні місця поховань на звільнених від російської окупації територіях Донецької, Луганської та Харківської областей. Зокрема, в Ізюмі на Харківщині тривають роботи з ідентифікації тіл, вилучених з масового поховання. На початок червня досі не були опізнані 66 тіл.