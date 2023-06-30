​«Кожен день, кожен метр дається кров’ю». Головне з інтерв’ю Валерія Залужного The Washington Post

В інтерв’ю генерал Залужний висловлює розчарування тим, що від України очікують швидкого звільнення територій, хоч ми досі не отримали обіцяних F-16 . Тоді як західні партнери ніколи не розпочали б наступу, не маючи переваги в повітрі. Головнокомандувач ЗСУ також вважає, що українські війська мали б використовувати принаймні стільки само артилерійських снарядів, скільки ворог, але через обмежені ресурси іноді мають у десять разів менше.

Генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, каже в інтерв’ю «The Washington Post» , що аби наступ України йшов швидше, йому потрібно більше будь-якої зброї. І він говорить усім, хто хоче слухати, включаючи його американського колегу генерала Марка А. Міллі, що ці ресурси потрібні вже.

Фото: Oksana Parafeniuk /The Washington Post

«Тому це мене злить», – сказав Валерій Залужний, коментуючи закиди про те, що довгоочікуваний наступ на сході та півдні України розвивається «повільніше, ніж очікувалося». За його словами, війська кожного дня досягають певної позиції – навіть якщо це лише 500 метрів.

«Це не шоу, – заявив головнокомандувач у розмові з «The Washington Post» у середу. – Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров’ю».

«Без повного постачання ці плани взагалі неможливі, – додав він. – Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми».

Питання, які турбують його щодня: коли західні партнери України нададуть необхідну зброю, зокрема, більше боєприпасів і F-16? І як можна очікувати, що він виконає роботу без них?

Валерій Залужний сказав, що свої занепокоєння висловлює американському колезі Марку Міллі, якого він вважає другом, кілька разів на тиждень у розмовах, які можуть тривати годинами: «Він їх (занепокоєння. – LB.ua) абсолютно поділяє. І я думаю, що він може допомогти мені позбутися цих турбот. У нас домовленість: ми на зв’язку 24/7. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: «Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, 1000 людей загине. Постав себе на моє місце».

Фото: тг-канал Головнокомандувач ЗСУ

Але «не Міллі вирішує, отримаємо ми літаки чи ні, – сказав головнокомандувач. – Просто поки це рішення ухвалюють в очевидній ситуації, щодня помирає багато людей – дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийняте».

Коментуючи втрати західної бронетехніки, зокрема, німецьких «Леопардів», декілька з яких уже знищені на полі бою, Валерій Залужний сказав: «Ми не змусили «Леопардів» кататися на парадах і не дозволяли політикам чи знаменитостям фотографуватися з ними. Вони прийшли сюди на війну. А «Леопард» на полі бою – не «Леопард», а мішень».

Генерал Залужний також вказав на доктрину сил НАТО, яка, за його словами, схожа на російську і вимагає переваги в повітрі перед початком наземних операцій глибокої дії: «А Україна, переходячи до наступальних дій, має дотримуватися якої доктрини? НАТО? Російської Федерації? Чи це не ваша справа? «У вас є своя доктрина. У вас є танки, є деякі гармати, у вас є деякі [бойові машини]. Ви можете це зробити». Що це?»

У командному пункті Валерій Залужний має екран, який показує йому все, що перебуває в повітрі будь-якої миті – авіацію країн НАТО на західному кордоні України, українські літаки в небі над власною державою і російські на її східних межах.

Фото: тг-канал Головнокомандувач ЗСУ

«Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди?» – запитав він.

Оскільки російський сучасніший парк Су-35 має значно кращу радіолокаційну та ракетну дальність, старіші українські літаки не можуть конкурувати з ними. У результаті війська на землі легко стають мішенями.

«Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків, – зазначив український головнокомандувач. – Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся загрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це схоже на те, що ми зараз пішли б у наступ з луками та стрілами, і всі сказали б: «Ти що, з глузду з’їхав?» Але з таким запитанням (про літаки. – LB.ua): «Ні, ні».

Фото: Oksana Parafeniuk /The Washington Post

Генерал Залужний висловив сумнів у тому, що дії Пригожина якось вплинуть на перебіг бойових дій. За його словами, «Вагнер» уже відійшов з лінії фронту після того, як місяць тому йому вдалося захопити місто Бахмут, тому на полі бою не відбулося помітних змін під час заколоту.

«Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб або що-небудь», – сказав він.

На думку «The Washington Post», «Вагнер», перебазувавшись у Білорусь, може стати новою загрозою північному кордону України.

«У мене багато страхів, і «Вагнер» серед них, – сказав Валерій Залужний. – І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом… Наше завдання – підготуватися до найгірших і найбільш ймовірних сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати наслідки того, що може бути».

Найгірший сценарій, який має розглядати Україна – це загроза застосування Росією ядерної зброї. Минулого тижня українська розвідка отримала інформацію про те, що російські війська готують «терористичний акт з викидом радіації» на окупованій Запорізькій АЕС.

Фото: EPA/UPG

«The Washington Post» запитав, чи зупиняє така загроза Залужного від спроб відновити контроль над станцією в рамках наступу України?

«Мене це зовсім не зупиняє, – сказав головнокомандувач ЗСУ. – Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь надходять ззовні: «Бійтеся ядерного удару». То що, нам опустити руки?»