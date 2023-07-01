У школах на окупованій Луганщині готуватимуть медсестер для армії

Росіяни вилучили з програми предмет щодо безпеки життя.

У школах на тимчасово захопленій території Луганської області російські загарбники готуватимуть з дівчат медичних сестер.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

У новому навчальному році у школах так званої «ЛНР» замість дисципліни щодо безпеки життя до програми включать предмет «Защита родины». За словами начальника ОВА Артема Лисогора, у Міносвіти РФ формують нову навчальну програму для дівчат шкільного віку, яка передбачає підготовку санітарних інструкторок.

«Не кравців чи кухарів, не дизайнерів чи програмістів, а медичних сестер для військових формувань», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти комплектують групи для вивезення 750 дітей з тимчасово окупованої території Луганської області.