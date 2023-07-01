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Україна відновила перекидання військ на лівий берег Дніпра неподалік від Антонівського мосту, - Міноборони Британії

В останні тижні Росія передислокувала частину підрозділів, які захищали лівий берег, для посилення на Запорізького напрямку.

Україна відновила перекидання військ на лівий берег Дніпра неподалік від Антонівського мосту, - Міноборони Британії
Фото: тг-канал Головнокомандувач ЗСУ

Приблизно з 23 червня українські сили відновили перекидання особового складу на східний берег річки Дніпро на Херсонщині, неподалік від зруйнованого Антонівського мосту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Бої тут посилились із 27 червня. До складу російських сил, що обороняються, входять частини російської 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії зі складу Дніпровської групи військ.

Британці зазначили, що в останні тижні Росія, швидше за все, передислокувала підрозділи цієї групи військ, що захищають лівий берег Дніпра, для посилення Запорізького напрямку.

"Бій навколо вершини мосту ускладнюється затопленням, руйнуваннями та залишками бруду після підриву Каховської греблі 6 червня ", - додали у британському міністерстві.

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Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков днями повідомив, що основні військові резерви України, разом із тренованими НАТО, ще не залучили до контрнаступу.

Тим часом окупанти постійно обстрілюють Херсонщину. За даними обласної влади, лише за минулу добу загарбники здійснили 82 обстріли, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БпЛА.

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