ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти здійснили 82 обстріли Херсонщини за добу

Є п'ятеро поранених, - серед них - дитина.

Окупанти здійснили 82 обстріли Херсонщини за добу
Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупанти за минулу добу здійснили 82 обстріли, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БпЛА.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону ворог випустив п'ять снарядів. 

Є влучання у житлові квартали населених пунктів.

"Через російську агресію 5 людей (з них одна - дитина) дістали поранення", - додав Прокудін.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в області постраждала родина з дитиною.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники продовжують викрадати українських дітей, вивозячи їх "на відпочинок" в РФ. Днями так вивезли ще 185 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies