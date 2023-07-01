Окупанти здійснили 82 обстріли Херсонщини за добу

Російські окупанти за минулу добу здійснили 82 обстріли, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БпЛА.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
По Херсону ворог випустив п'ять снарядів.
Є влучання у житлові квартали населених пунктів.
"Через російську агресію 5 людей (з них одна - дитина) дістали поранення", - додав Прокудін.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в області постраждала родина з дитиною.
Тим часом на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники продовжують викрадати українських дітей, вивозячи їх "на відпочинок" в РФ. Днями так вивезли ще 185 дітей.