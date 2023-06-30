Росіяни вивезли з Херсонщини ще 185 українських дітей

Окупанти продовжують стверджувати, що вивозять їх "на відпочинок" в РФ.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники продовжують викрадати українських дітей, вивозячи їх "на відпочинок" в РФ. Днями так вивезли ще 185 дітей.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Продовжується історія із «оздоровчими таборами» десь в Адигеї чи деінде. Днями ще 185 дітей із Херсонщини відправили «відпочивати». Такий відпочинок - це викрадення. Росіяни продовжують підтверджувати факт, що це нація викрадачів дітей", - написав Соболевський.

Він наголосив, що окупаційна російська "влада" докладає дуже багато зусиль для "промивки мізків" та пропаганди на тимчасово захоплених територіях. Велика увага приділяється такій категорії, як діти й підлітки.

Наприклад, в Генічеську росіяни провели конкурс дитячої творчості з пропагандистською назвою "Мы вместе!" З аналізу малюнків видно, що перевага надається тим, де зображена російська символіка і меседж, що "Херсонщина - це Росія".

Нагадаємо, станом на початок червня, офіційно було підтверджено викрадення і вивезення окупантами 19 484 українських дітей до Росії чи Білорусі, з яких 4390 – це діти-сироти. Лише 371 дитину на той час вдалося повернути додому. За даними омбудсмана, українських дітей утримують у 57 регіонах РФ.