Нардепа Алєксєєва хочуть арештувати з альтернативою застави 10 млн гривень, - ДБР

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Сергію Алєксєєву.

Про це повідомив на брифінгу представник Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко, передає Укрінформ.

За його словами, для Алєксєєва проситимуть арешт з альтернативою внесення застави 10 млн гривень.

"Усі зібрані на сьогодні докази є вагомими та дозволяють стороні обвинувачення звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у 10 млн грн", - сказав Удовиченко.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки повідомила, що викрила нардепа, який за $50 тис. обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. За даними слідства, парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. СБУ не повідомляє прізвища нардепа, але, за даними джерел LB.ua, йдеться про Алєксєєва

Сергій Алєксєєв був обраний народним депутатом двічі. У 2019 році від партії "Європейська солідарність" (№20 у списку, член партії). Голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

У 2014 був народним депутатом від БПП (№55) у списку. Був заступником голови Комітету з питань правової політики і правосуддя.

За даними Руху ЧЕСНО, до того вів юридичну діяльність, а в 2005 – був радником з юридичних питань тодішнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова. Також був помічником на громадських засадах нардепки 5-го скликання ексрегіоналки Людмили Кириченко.