Укрпошта ввела в обіг марку, присвячену ГУР Міноборони

Сьогодні, у річницю звільнення острова Зміїний, акціонерне товариство "Укрпошта" вводить в обіг благодійну поштову марку "Головне управління розвідки Міністерства оборони України".

Про це повідомляє сайт Укрпошти.

Згідно з повідомленням, погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться 30 червня в місті Києві. Цього ж дня спецпогашення пройдуть у всіх регіонах нашої країни. Штемпелі АР Крим та міста Севастополя прикріплені до Києва.

Поштовий випуск є благодійним. Кошти від продажу нової марки підуть на придбання морського дрону, який захистить українців від російських ракет, запущених з ворожих кораблів.

Тираж поштової марки дорівнює 1 млн 75 тис. примірників. Номінал марки – F (23 гривень) + 7,00 гривень - благодійний внесок. Кількість марок в аркуші – 5+1 купон. До марки випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та художню картку.

Поштові набори "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" можна придбати у відділеннях "Укрпошти" по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon.

Крім того, поштовий оператор спільно з ГУР Міноборони розробили тематичний мерч: футболки "KOSHARA GUNTER" з котом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова і "Жабʼяче озеро", стікерпак, термопляшка, сумка-шопер та килимок для комп’ютерної мишки. Дану лінійку товарів можна придбати онлайн або в поштамтах обласних центрів.

Нагадаємо, Укрпошта випустила аудіолистівки з історіями сучасних українських героїв.