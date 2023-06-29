З липня відділення Укрпошти збільшать графік роботи, а також працюватимуть у вихідні дні

З липня Національний оператор поштового зв'язку “Укрпошта” збільшить графік роботи і також працюватиме у вихідні дні.

Про це йдеться на сайті компанії.

“Укрпошта впроваджує нові клієнтоорієнтовані графіки роботи у відділеннях поштового зв’язку. З 1 липня Укрпошта відкриває двері відділень за стандартними графіками роботи”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія була змушена підлаштовуватися під ситуацію, зменшувати та міняти час роботи відділень поштового зв'язку. Зараз Укрпошта готова до усіх викликів сьогодення і пропонує своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень.

З 1 липня у більшості відділень поштового зв’язку зміняться графіки роботи. Відтепер вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні.

Відділення поштового зв’язку, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.

Також Укрпошта поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті для клієнтів протягом пʼяти днів.

Компанія радить перед відвідуванням поштового відділення перевірити оновлений графік роботи на сайті, у додатку Укрпошти, в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545.

Зазначається, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії – максимально стандартизувати їх, щоб бути простими, зрозумілими та передбачуваними для клієнтів.

Нагадаємо, у квітні Укрпошта повідомила про дворазове зростання відправки посилок з-за кордону. Йдеться про понад 26 млн посилок у першому кварталі цього року.