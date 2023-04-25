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Укрпошта фіксує дворазове зростання відправки посилок з-за кордону

Йдеться про понад 26 млн посилок у першому кварталі цього року.

Укрпошта фіксує дворазове зростання відправки посилок з-за кордону
Фото: Укрпошта

"Укрпошта" у січні-березні 2023 року зафіксувала дворазове зростання кількості посилок, що пересилаються в Україну з-за кордону. 

Про це повідомила директор департаменту міжнародних операцій компанії Юлія Павленко, інформує Інтерфакс-Україна.

Йдеться про понад 26 млн посилок проти 13 млн у першому кварталі 2022 року.

Якщо в перші місяці після початку повномасштабного російського вторгнення до країни ввезення складалося переважно із соціальних посилок, то за підсумками першого кварталу поточного року йдеться про комерційні посилки.

"Попит зріс. Люди більш активно купують товари в магазинах за кордоном. Купують на тому ж AliExpress та інших платформах товари, які не можуть придбати в Україні через відсутність необхідних їм позицій або через їхню високу вартість", - сказала Павленко.

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Нагадаємо, що компанія "Нова пошта" збільшила загальну кількість відділень у Польщі до 30.

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