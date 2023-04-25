Кубраков розповів, коли в Україні відновиться цивільна авіація

Зараз фінансово підтримує галузь спільний з Євроконтролем Аеронавігаційний Фонд солідарності.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков розповів, що цивільна авіація в Україні відновиться як тільки дозволить безпекова ситуація. Наразі уряд працює над тим, аби максимально швидко її запустити.

Про це Кубраков повідомив у Facebook.

"Польоти цивільної авіації будуть відновлені щойно дозволятиме безпекова ситуація. Весь воєнний рік ми працювали та продовжуємо працювати над тим, щоб максимально швидко запуститися, як тільки це стане можливо", – йдеться у повідомленні.

Кубраков повідомив, що наразі уряд системно працює над трьома пріоритетами: збереження висококваліфікованого авіаційного персоналу, утримання авіаінфраструктури в належному стані та дерегуляція галузі в рамках започаткованої раніше реформи.

Він повідомив, що фінансово галузь суттєво підтримує спільний з Євроконтролем Аеронавігаційний Фонд солідарності, який спрямований на підтримку національного провайдера аеронавігаційних послуг Украероруху та Державіаслужби.

Нагадаємо, Україна закрила весь свій повітряний простір для цивільних перевезень 24 лютого через повномасштабне військове вторгнення РФ.